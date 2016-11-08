Базовая инфляция в Украине в октябре составила 0,9%
Базовая инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9% после инфляции 2% в сентябре.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к октябрю 2015 года, базовая инфляция в октябре 2016 года ускорилась до 6,5% после 6,3%, зафиксированных месяцем ранее.
К декабрю 2015 года базовая инфляция в октябре составила 5,3%, за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 12,1%.
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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8% с 1,8%, зафиксированных в сентябре к августу.
Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.