Базовая инфляция в Украине в октябре составила 0,9%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к октябрю 2015 года, базовая инфляция в октябре 2016 года ускорилась до 6,5% после 6,3%, зафиксированных месяцем ранее.

К декабрю 2015 года базовая инфляция в октябре составила 5,3%, за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 12,1%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8% с 1,8%, зафиксированных в сентябре к августу.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.