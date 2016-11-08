НБУ намерен внедрить технологию банковских услуг через BankID в 2018 году

Национальный банк Украины приступил к проекту по предоставлению банковских услуг с применением Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID, который намерен завершить до 2018 года.

Об этом сообщил руководитель проектов и программ управления стратегии и реформирования банковского сектора НБУ Валерий Майборода на пресс-конференции в НБУ.

"Первый этап проекта официально считается закрытым Национальным банком. Вчера в этом зале на заседании комитета по управлению изменениями было принято такое решение и утверждено начало внедрения второго этапа", - сказал представитель НБУ.

По его словам, уже сейчас к системе НБУ BankID подключились три банка - "Ощадбанк", ПУМБ, "UniCredit Bank" - и поступили заявки от "ОТП Банка", "Укрсиббанка", банка "Восток", "Радабанка", "Альфа-Банка". Среди подключенных госструктур Министерство юстиции Украины, Единый государственный портал административных услуг и Портал государственных услуг iGov.

Чиновник отметил, что система удаленной идентификации "ПриватБанка" будет функционировать параллельно с системой НБУ, однако Нацбанк рассчитывает, что в дальнейшем к его системе подключатся все банки.

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Согласно презентации НБУ, приставленной в ходе пресс-конференции, завершение текущего этапа - по предоставлению банковских услуг с применением BankID – регулятор намерен завершить до 2018 года.

"Это технология будущего, потому что она переводит идентификацию физического лица в интернет путем получения данных с серверов банков, которые уже идентифицировали этих клиентов", - отметил в ходе пресс-конференции директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин. При этом, как заверили представители регулятора, система предполагает сохранность персональных данных граждан, поскольку общая база физлиц не будет доступна участникам процесса.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины утвердил порядок функционирования Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID постановлением от 30 августа.

Первыми банками-участниками системы стали "Ощадбанк" и "Первый украинский международный банк" (ПУМБ).

Аналогичная система "ПриватБанка" была первой на рынке, однако НБУ выбрал систему "Ощадбанка", так как она была разработана не самим банком, а IT-компанией.