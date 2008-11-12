Ющенко: досрочные выборы в ВР могут состояться в 2009 году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что отказался от досрочных парламентских выборов в декабре этого года, и считает, что они могут состояться в 2009 году.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в Варшаве во вторник, 11 ноября, небольшой группе журналистов, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на AFP.

"Нет смысла проводить выборы в период праздников в конце года", - заявил Президент.

"Мы делаем все, чтобы адаптировать пакет антикризисных мероприятий, чтобы адаптировать бюджет на 2009 год, включая позиции финансирования досрочных выборов", - прибавил В.ЮЩЕНКО.

Напомним, 29 октября парламент отказался поддержать законопроект фракции НУ-НС о финансирования досрочных парламентских выборов.