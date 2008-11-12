Евросоюз возобновляет переговоры с Россией по новому соглашению

15 ноября должен состояться очередной раунд переговоров по подготовке к заключению нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, сообщает K2Kapital.

Евросоюз признал, что Россия практически выполнила требования плана "Медведев - Саркози" по урегулированию ситуации на Кавказе, и возобновит переговоры с Москвой о "стратегическом партнерстве". Такое решение поддержали 26 из 27 стран ЕС.

Официально война в Грузии не привела к срыву переговоров между ЕС и Россией. Встреча была отложена. Так как в последнее время уменьшилось сопротивление тех государств, которые требовали продолжать оказывать давление на Россию, странам ЕС удалось достичь согласия относительно возобновления переговоров, если не считать возражений Литвы, сообщает Süddeutsche Zeitung.

На деле все несколько сложнее. Условие, выдвинутое Брюсселем о выводе российских войск с занятых ими территорий в соответствии с границами на 7 августа, до сих пор фактически не выполнено. В Абхазии и Южной Осетии все еще размещены около 8 тыс. российских военнослужащих.

Но в конечном итоге речь все же о другом. Одна из причин, в силу которых Евросоюз стремится к заключению соглашения с Россией, - это укрепление собственной энергетической безопасности. К тому же, Евросоюз хочет выработать единую позицию по отношению к России, чтобы избежать раскола в своих рядах.

Долгое время Литва и Польша отказывались протягивать руку России. Это отношение объясняется их историческим опытом. Польша все же пошла навстречу Брюсселю, поскольку не хотела становиться на пути единого европейского курса и стремилась уладить конфликт с Россией вокруг поставок польских продуктов питания.

Вильнюс продолжает оказывать сопротивление, поскольку опасается, что Россия может проигнорировать требование Литвы о возобновлении поставок сырой нефти для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе. В конечном итоге, соглашение о партнерстве будет выгодно всем, в том числе, конечно же, и России.