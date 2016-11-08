Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,56 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2556,3263 (8 ноября – 2557,0654)

100 EUR – 2821,6730 (8 ноября – 2828,6257)

10 RUR – 4,0108 (8 ноября – 4,0012)

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,5650/25,5850 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,30/28,38 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4010 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5633 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 418 сделок на сумму 208,04 миллиона долларов.