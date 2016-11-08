Фонд гарантирования через суд предотвратил вывод активов из "Дельта Банка" на 450 миллионов

Апелляционный суд Львовской области отменил решение суда предыдущей инстанции, которое позволяло вывести из ликвидируемого "Дельта Банка" активы на 450 миллионов гривень в форме кредитов собственников сети магазинов одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

Как сообщается на сайте фонда, решение принято на основании апелляционной жалобы банка и в присутствии инициативной группы вкладчиков.

Фонд напомнил, что предыдущее заседание суда проходило без участия "Дельта Банка", который не узнал о процессе из-за фальсификации почтовых документов.

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Также сообщается, что по данному факту банк обратился в Киевскую полицию с заявлением о совершении уголовного преступления.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61%, компания Cargill Financial Services International Inc. (США) владела долей 29,39%.