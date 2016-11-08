В "Нафтогазе" рассказали, когда будет получен кредит Всемирного банка для закупки газа

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" рассчитывает до конца этого месяца подписать со Всемирным банком кредитные гарантии на 500 миллионов долларов для закупки природного газа для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время парламентских слушаний, которые были посвящены вопросу наращивания добычи природного газа.

"Мы надеемся, что все будет подписано до конца этого месяца", - сказал Витренко.

Также он отметил, что компания рассчитывает воспользоваться кредитными средствами, которые будут выданы под гарантии Всемирного банка, уже в этом году.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 миллионов долларов США, предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 миллионов долларов. "Нафтогазу Украины" для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.

2 ноября Кабмин уполномочил министра финансов Александра Данилюка на подписание договора о гарантии возмещения кредита на закупку газа между Украиной и МБРР (является структурой Всемирного банка) на 500 миллионов долларов.