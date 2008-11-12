Президент предлагает создать стабилизационный фонд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает на 2009 год сформировать стабилизационный фонд в размере не менее 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, данная норма содержится в проекте указа Президента “О дополнительных мерах по преодолению финансового кризиса в Украине”, текст которого был роздан журналистам сегодня на общенациональном антикризисном совещании с участием Президента и представителей бизнеса.

В проекте документа указывается, что, в частности, в первом квартале 2009 года в стабилизационный фонд необходимо направить 10 млрд. грн.

Также Президент предлагает поручить Кабинету министров Украины внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно расширения списка источников наполнения стабилизационного фонда за счет поступлений от платы за аренду госимущества, дивидендов, начисленных на акции госпредприятий, части прибыли госпредприятий и т. д.

Кроме того, Президент намерен поручить КМУ утвердить в месячный срок порядок использования средств стабилизационного фонда на: кредитование долгосрочных инфраструктурных, инвестиционных, а также инновационных проектов общегосударственного значения; удешевление кредитования проектов малого и среднего бизнеса; предоставление кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется за средства ипотечных кредитов с готовностью более 50%.

Также с целью улучшения платежного баланса государства в проекте документа предлагается провести консультации с государствами-членами ВТО и Международным валютным фондом на предмет возможного пересмотра ставок ввозной пошлины и введения временного квотирования импорта товаров с целью защиты национального товаропроизводителя; ввести на период до стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине мораторий на повышение цен на товары и услуги субъектов природных монополий и рассмотреть возможность их снижения для производителей.