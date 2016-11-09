Мексиканский песо потерял почти 10% стоимости на фоне новостей об успехах Трампа
06:17, 09 ноября 2016Финансы
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Мексиканский песо потерял почти 10% стоимости за один день, достигнув минимума за последние 10 лет, на фоне новостей об успехах кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает CNBC.
За один американский доллар теперь просят около двадцати песо.
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«Игроки на рынках все больше нервничают из-за предполагаемого результата. Виргиния должна была легко достаться демократам, но пока что-то не похоже», — рассказал изданию специалист по оценке обменных курсов компании Barclays Андре Джейми.
Некоторые опрошенные CNBC специалисты полагают, что многие трейдеры просто решили заработать в краткосрочной перспективе, и падение курса будет отыграно назад.
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