Ющенко призвал Кабмин подготовить новый проект Госбюджета-2009

Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство в течение двух недель внести на рассмотрение Верховной Рады новый проект Государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Общенационального антикризисного совещания.

«Через две недели новый украинский бюджет должен быть в парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что парламент в свою очередь не должен затягивать процесс его рассмотрения, поскольку это «один из ключевых моментов в ответе на то, как бороться с кризисом».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября В.ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект Госбюджета-2009 из парламента и начать подготовку другого проекта.

«Очевидно, бюджет, который передан в парламент, не является предметом для обсуждения. Мы должны обсуждать другой бюджет. Думаю, что его нужно отозвать и начать работать над реальным бюджетом 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Законопроект Кабинета министров о Госбюджете на 2009 год был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 15 сентября.

Согласно документу, доходы Госбюджета на 2009 год составляют 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., расходы - 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн. Правительство определило дефицит Государственного бюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП.