Президент России примет участие в саммите стран ”Группы двадцати”

Президент России Дмитрий Медведев по приглашению президента США Джорджа Буша посетит Вашингтон 14-15 ноября для участия в саммите стран "Группы двадцати", на котором будет рассмотрена ситуация на финансовых рынках и в мировой экономике. Об этом сообщает Прайм-ТАСС.

России принадлежит важная роль в борьбе с глобальным финансовым кризисом и решении задачи реформирования мировой финансовой архитектуры, и Д.Медведев в своем выступлении на саммите изложит конкретные предложения российской стороны на этот счет.

В ходе визита будет также проведен ряд двусторонних бесед с лидерами, участвующими в "Саммите 20-ти". Запланировано и выступление президента России перед представителями общественных, академических и деловых кругов в вашингтонском отделении Совета по международным отношениям.