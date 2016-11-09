Кабмин подал в Раду госбюджет-2017 с увеличением доходов и расходов на 15 миллиардов

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

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Как отмечается в проекте, опубликованном на парламентском портале, доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту.

Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя.

Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Кабинет министров Украины впервые за несколько последних лет своевременно - 15 сентября - подал в парламент проект государственного бюджета Украины на 2017 год.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.