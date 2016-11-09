В проекте бюджета заложили "минималку" 3200 гривень, дополнительные расходы – 28 миллиардов

Проект государственного бюджета Украины на 2017 год, поданный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады ко второму чтению сегодня, 9 ноября, предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн.

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«Установить в 2017 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3200 гривен; в почасовом размере: с 1 января - 19,34 гривни», - отмечается в обновленном проекте, опубликованном на парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к документу, на эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Обеспечить дополнительные доходы, как отмечается в пояснительной записке, правительство ожидает за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и поступлений налогов в результате детенизации зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня, 9 ноября, подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 трлн грн.

Верховная Рада Украины приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.