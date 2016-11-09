Победа Трампа спровоцировала рост цен на золото

Победа на американских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа заставила инвесторов искать актив-убежище, что привело к взлёту цены на золото почти на 5% до шестинедельного максимума, после чего котировки растеряли часть роста.

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Это самый большой рост цены золота в одной торговой сессии с 24 июня, когда драгметалл подорожал сразу на 8% после голосования Великобритании за выход из Европейского Союза. По итогам того дня котировки выросли на 4,8%, пишет Рейтер.

Победа Трампа может вызвать экономическую и глобальную неопределенность, а также удержать ФРС США от повышения процентных ставок в следующем месяце, что также сыграет в пользу золота, считают аналитики.

Утром золото торговалось по $1.302,00 за тройскую унцию по сравнению с $1.275,26 за унцию при закрытии торгов во вторник, в ходе торгов взлетев до $1.337,40. Фьючерсы на золото в США подорожали на $28,2 до $1.302,7.