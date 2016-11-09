НБУ предупредил о "краткосрочном" влиянии победы Трампа на курс гривни

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной, но ситуация на внешних рынках в связи с результатами выборов в США может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка.

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

По его оценкам, приток поступлений выручки от экспорта зерна и растительного масла продолжит выполнять роль ключевого фактора, определяющего состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца года.

Как отмечается в комментарии, благодаря значительным поступлениям выручки от нового урожая с середины сентября на межбанковском валютном рынке наблюдается избыточное предложение иностранной валюты, что позволило Национальному банку с конца сентября провести 14 аукционов и купить около 330 млн долл. США для пополнения международных резервов.

«Как и в случае с Brexit ранее в этом году, усиление турбулентности на внешних рынках будет транслироваться на украинскую экономику через мировые сырьевые рынки. При этом, по нашему мнению, больше всего на результаты выборов в США отреагируют цены на нефть», - говорится в комментарии.

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По прогнозам НБУ, цены на основные экспортные товары Украины - зерновые, растительное масло и металлы - отреагируют менее существенно и со временем отыграют падение, и таким образом не смогут нивелировать положительный эффект от экспорта нового урожая для украинского валютного рынка.

«Турбулентность на мировых финансовых рынках не окажет значительного влияния на валютный рынок, учитывая временное отсутствие доступа Украины к рынку капитала. Поэтому мы не ожидаем волатильности обменного курса, которая создала бы существенные риски для выхода инфляции за пределы целевых показателей (12% +/- 3 п.п. на 2016 год и 8% +/- 2 п.п. 2017 год)», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,55/25,57 грн/долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 25,5622 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 282 сделки на сумму 150,7 млн долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

По предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.