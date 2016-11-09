Доллар дешевеет на мировых рынках из-за победы Трампа

Курс американской национальной валюты в среду днем снижается к евро и иене на фоне победы представителя Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 12:44 курс доллара к иене снижался до 103,13 иены за доллар со 105,16 иены на предыдущих торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1099 доллара за евро с 1,1025 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,6%, до 97,39 пункта", - говорится в сообщении.

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Ранее в среду Трамп одержал победу на выборах президента США. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже позвонила Трампу и признала свое поражение. В ходе голосования Трамп набрал 276 голосов выборщиков. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

"При этом ранее, еще в ходе подсчета голосов, курс доллара к основным мировым валютам демонстрировал значительно более резкое снижение, так как большинство опросов, проводимых в преддверии голосования, предсказывало победу Клинтон", - отмечает издание.

Так, курс доллара к иене опускался до 101,19 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1301 доллара за евро, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался до 95,89 пункта, то есть более чем на 2%.