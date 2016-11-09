Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по росту экономики США в этом году

Еврокомиссия ожидает роста ВВП США в текущем году на 1,6%, сообщает Прайм со ссылкой на осенний прогноз ЕК.

Таким образом, прогноз значительно ухудшен по сравнению с весенним. Тогда Еврокомиссия предполагала, что рост реального ВВП США в 2016 году составит 2,3%.

Прогноз на 2017 год также несколько ухудшен - до 2,1% с 2,2%. В 2018 году Еврокомиссия ожидает роста ВВП США на 1,9%.

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"Риски для (экономического - ред.) прогноза усилились в последнее время... Основной риск связан с потенциальной неблагоприятной политикой после президентских выборов в ноябре и выборов в Конгресс и связанной с ними неопределенностью", - отмечается в докладе Еврокомиссии.

Прогноз по инфляции в США на 2016 год сохранен на уровне 1,2%, на 2017 год - понижен до 2% с 2,2%. В 2018 году инфляция ожидается на уровне 2,1%.

Прогнозы по безработице в стране несколько ухудшены. Так, по итогам 2016 года безработица теперь ожидается на уровне 4,9% вместо 4,8%, в 2017 году - 4,7% вместо 4,5%. В 2018 году, по мнению ЕК, показатель останется на уровне 4,7%. В 2015 году безработица в США составила 5,3%.