Треть украинских банков с начала года получили убыток

35 из 100 работающих банков Украины по итогам января-сентября текущего года получили убытки, общая сумма которых составила 20,375 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как свидетельствуют данные о финансовых результатах работы украинских банков на конец третьего квартала, остальные 65 банков получили прибыль в общей сумме 8,750 миллиарда гривень, и в результате общий убыток по платежеспособным банкам составил 11,625 миллиарда гривень.

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Наибольшую прибыль за 9 месяцев получили "Райффайзен Банк Аваль", "Ситибанк", "ОТП Банк", "ИНГ Банк Украина" и "ПриватБанк", наибольшие убытки – дочерние банки российских госбанков в Украине – "Сбербанк", "Проминвестбанк" и "ВТБ Банк", - а также дочерние структуры иностранных банков UniCredit Bank и "Укрсиббанк".

Как сообщал УНИАН, убыток работающих банков Украины, без учета неплатёжеспособных финучреждений, за январь-сентябрь 2016 года составил 11,6 миллиарда гривень, что в 4,4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 51,1 миллиарда гривень.

В 2015 году банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень.