Чиновникам, оформляющим субсидии, за "важную государственную миссию" добавили 50% от оклада

Кабинет министров Украины на заседании в среду установил надбавку в 50% от оклада для работников органов социальной защиты, занимающихся оформлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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«Это решение – справедливая компенсация работникам, которые выполняют такую важную государственную миссию», – прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, около 6,4 млн украинских семей получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей.

Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.