Чем вызвано ускорение инфляции?

После двух дефляционных летних месяцев (июля и августа) уже второй месяц подряд в Украине наблюдается рост потребительских цен. Причем, если в сентябре инфляция составляла лишь 1,1%, то в октябре – уже 1,7%.

С начала года инфляция достигла 18,0%, а в октябре к октябрю 2007 года – 23,2%. Налицо ускорение инфляции, что в значительной мере вызвано существенной девальвацией гривни к доллару в прошлом месяце. Ну и ясно, что недавним прогнозам правительства о годовой инфляции в 15,9% сбыться никак не суждено. Сейчас уже очевидно, что инфляция в этом году превысит 20%, а не исключено, что и 25%.

Не смотря на столь высокую величину инфляции в октябре, ряд как продовольственных, так и непродовольственных товаров все же подешевели. Так, снизились в прошлом месяце цены на следующие продукты питания:

мясо и мясопродукты - на 0,6% (подешевели в этот году впервые);

подсолнечное масло - на 5,5%;

картофель - на 1,4%.

Из непродовольственных товаров подешевели в октябре:

транспортные средства - на 0,1%;

автомобильное топливо и масла - на 4,0%.

Снижение цен по двум последним позиции вызывает некоторые вопросы. Несколько странным, в частности, видится - в условиях резкой девальвации гривни к доллару в прошлом месяце - пусть и небольшое, но снижение цен на автомобили. Ведь большинство приобретаемых украинцами авто являются импортными, и они должны были бы подорожать, коль скоро падает отечественная валюта.

Но этому непонятному, на первый взгляд, обстоятельству есть два объяснения. Во-первых, во всем мире в октябре резко снизились автопродажи, что стимулировало как производителей, так и реализаторов автомобилей к снижению цен на них. А во-вторых, в октябре произошла сильная девальвация гривни к доллару США, но в то же время доллар вырос и к евро, что не вызвало значительного роста цен на автомобили, производимые в странах еврозоны. Автомобили же из европейских стран довольно популярны в Украине.

Относительно небольшого – всего на 4,0% - удешевления бензинов тоже не все просто. Да, если учесть, что мировые цены на нефть снизились с июля более чем в 2 раза, то сокращение цен на бензины и масла на 4,0% в октябре, на 6,0% в сентябре и на 0,6% в августе – представляется недостаточным (до того цены ежемесячно только повышались). Однако нельзя не учитывать, опять таки, что гривня по сравнению с летними курсовыми значениями девальвировала к доллару в октябре более чем на 20%. А нефть и нефтепродукты Украиной закупается, в основном, в России - а значит, за доллары. Кроме того, и на данном аспекте настаивают нефтетрейдеры, реализация на АЗС производится того бензина, который закуплен оптом был раньше – когда цена его была выше.

Сильнее всего подорожали в октябре по отношению к сентябрю следующие продукты питания:

кондитерские изделия из муки - на 2,2%;

рыба и рыбопродукты - на 1,3%;

молоко - на 4,7%;

сыр и творог - на 2,3%;

яйца - на 15,0%;

масло - на 1,8%;

съедобные жиры - на 6,0%;

фрукты - на 3,5%;

овощи - на 1,5%;

кондитерские изделия из сахара - на 1,7%.

Надо сказать, что относительно невысокий рост цен в октябре на хлеб и хлебопродукты (на 0,1%), а также снижение цен на мясо объясняется падением цен на зерновые – как в мире, так и в Украине (в связи с высоким урожаем в 2008 году). Что позволит и в следующие месяцы ожидать не очень большого удорожания продуктов питания. С другой стороны, в прошлом месяце начали повышаться цены на фрукты и овощи, и этот процесс в ноябре, а также в зимние и весенние месяцы, должен, естественно, продолжиться.

Из непродовольственных товаров и услуг подорожали в октябре наиболее значительно:

квартплата - на 10,2%;

водоснабжение - на 2,1%;

канализация - на 2,7%;

горячая вода и отопление - на 13,6%;

охрана здоровья - на 1,5%;

железнодорожный транспорт - на 3,7%;

автодорожный транспорт - на 3,3%;

связь - на 4,6%.

Обращает же на себя внимание тот факт, что в октябре произошло наибольшее в этом году месячное подорожание ряда непродовольственных товаров. Так, одежда и обувь подорожали на 0,7% (максимальное подорожание перед тем было в апреле – 0,4%); бытовая техника – на 1,9% (предыдущий максимум в феврале – 0,4%); аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 1,5% (предыдущий максимум в январе – 0,1%). Это объясняется повышением цен на импортные товары в связи с существенной девальвацией гривни к доллару в прошлом месяце.

Также на росте инфляции в октябре сказалось недавнее повышение акцизов, из-за чего цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 4,5%.

Несколько огорчает еще и то, что впервые за 5 последних месяцев величина инфляции в Украине оказалась выше, чем в соседней России. По сообщению Росстата, в октябре индекс потребительских цен в РФ составил 100,9%, за период с начала года - 111,6% (в октябре 2007г. - 101,6%, за период с начала года - 109,3%). Причиной перемены тенденции наверняка является именно резкая девальвация гривни к доллару в прошлом месяце (российский рубль также ослабел к доллару в октябре, но в гораздо меньшей степени). Ведь если бы не было столь существенного падения гривни, то не произошло бы соответствующего роста импортных товаров – как непродовольственных, так и продовольственных. И бензин подешевел бы более значительно, чем на 4,0%.

Однако есть в инфляционных процессах в прошлом месяце и положительные моменты. Так, в октябре уже второй месяц подряд наблюдается снижение цен производителей – на 1,4% (в сентябре – на 1,8%). А это оптимистический сигнал для розничных цен на будущее. Также продолжилось уменьшение инфляции в годовом исчислении: если в сентябре этот показатель составлял 24,6%, то в октябре – 23,2%.

Если же говорить о влиянии девальвационных процессов в Украине на инфляцию в дальнейшем, то пока что наметилась благоприятная тенденция – ведь гривня в течение ноября укрепляется к американскому доллару. Ну а если затем отечественная валюта снова начнет падать к доллару и евро, то это вызовет и рост инфляции – за счет удорожания импортных товаров.