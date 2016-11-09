ЕБРР настаивает на принятии законопроекта по списанию долгов предприятий ТКЭ

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Он отметил, что критическая ситуация в ТКЭ возникла из-за длительного несоответствия тарифов на тепло его фактической себестоимости.

«Разница в тарифах выплачивалась государством не полностью и с существенными задержками, за это время на задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерними предприятиями начислялись пени и штрафные санкции, которые согласно законодательству не могут быть заложены в тариф на тепло. Ситуация ухудшалась другими факторами, связанными с отсутствием монетизации субсидий, кассовыми разрывами, возникающих в результате несоответствия периодов выставления счетов, длительным задержками с утверждением инвестиционных программ НКРЕКП тому подобное», - уточнил Игорь Князев.

По его словам, ЕБРР уделяет большое внимание сектору централизованного теплоснабжения. В частности, эксперты Банка помогали украинскому правительству в подготовке законопроекта № 5273, направленного на урегулирование задолженности предприятий ТКЭ за потребленные энергоносители.

«С целью вывода теплокоммунэнерго из кризисной ситуации в апреле 2016 под руководством вице-премьер-министра Геннадия Зубко создана рабочая группа, которая разрабатывает комплексное решение. Специалисты ЕБРР также участвуют в заседаниях рабочей группы. И здесь речь идёт не о вмешательстве в коммерческую деятельность предприятий тепловой энергетики или газовой отрасли, а, наоборот, о создании действенного механизма выхода из крайне сложной ситуации, куда попали теплокоммунэнерго в связи с неадекватностью тарифов и другими регуляторными факторами. В результате деятельности рабочей группы подготовлен план действий и разработаны проекты отдельных законодательных и регуляторных актов. Законопроект № 5273 «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители» является одним из таких документов. Его целью является, в том числе, создание прозрачных и адекватных условий для восстановления ликвидности и платежеспособности теплокоммунэнерго путем реструктуризации старой задолженности по расчетам за природный газ на реальных принципах и списание начисленных пени и штрафов для тех предприятий, которые выполняют условия реструктуризации», - пояснил Игорь Князев.

Он добавил, что этот закон нужен также «Нафтогазу Украины», поскольку он позволяет стабилизировать сложное финансовое состояние предприятий ТКЭ, которые являются одними из ключевых потребителей газа.

Он добавил, что ЕБРР, помимо помощи в нормативно-правовой сфере, также уделяет большое внимание модернизации и реконструкции сектора централизованного теплоснабжения.

Напомним, ранее первый замглавы комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский заявил, что Законопроект №5273 получил поддержку Международного валютного фонда и должен быть подписан президентом Петром Порошенко.