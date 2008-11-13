«Фокстрот. Техника для дома»: В Украине до конца года возможно сокращение рынка ритейла до 20%

«Фокстрот. Техника для дома» считает, что до конца этого года в Украине следует ожидать не обвала рынка ритейла бытовой техники и электроники, а его поступательное сокращение в пределах 20%.

Такое мнение УНИАН высказал коммерческий директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Сергей КАРАСЬ.

«В январе 2009 года прогнозируется второй всплеск кризисной волны. В марте 2010 года ситуация стабилизируется. Нынешнее состояние рынка мы оцениваем, как сложное, но не критическое, а для сильных игроков - даже перспективное, ведь с одной стороны кризис – это негатив, а с другой – возможности. Мы видим в кризисе возможности для развития», - сказал он.

По мнению С.КАРАСЯ, сегодня, в первую очередь, пострадали те розничные сети, которые были «подсажены» на продажи в кредит: их опознавательная черта - акция «0-0-30» (нулевой кредит выдается на 30 месяцев). В этих сетях значительная часть товара продавалось в кредит, и как только банки ограничили в связи с кризисом ликвидности выдачу потребительских кредитов, упали продажи.

В то же время «Фокстрот. Техника для дома» сознательно ограничивала уровень продаж в сети в кредит (в среднем он составлял 35%).

«Сегодня мы проявляем выдержку, понимая, что лидер рынка должен задавать правильный тон и модель поведения остальным его участникам. Наша компания осуществляет продажи в гривне. Однако, даже в период резкого роста доллара мы не поднимали цены на продукцию каждый день, не отменяли акционные предложения. Розничная наценка в нашей сети не повышается. Пока получается балансировать в сложившейся экономической ситуации в стране», - подчеркивает коммерческий директор компании.

По словам С.КАРАСЯ, для того, чтобы диверсифицировать ассортимент в магазинах сети «Фокстрот. Техника для дома», компания вводит товар собственных торговых марок - Delfa и Bravis.

«По данным торговым маркам мы обладаем большей свободой в ценообразовании. За счёт этого товара мы сохраняем выгодное предложение во всех товарных группах и во всех ценовых сегментах», - добавил он.

Оценивая ситуацию на рынке ритейла бытовой техники и электроники, вызванную ужесточением Нацбанком выдачи кредитов, С.КАРАСЬ отметил ряд наметившихся потребительских тенденций. В частности, покупатели, которые планировали взять технику в кредит, сейчас либо приобретают товар дешевле за наличные, либо отказываются от покупки с намерением купить её позже. В связи с этим в традиционно активный осенний период наблюдается недостаточный рост спроса, по сравнению с предыдущими годами. При этом в конце октября был зафиксирован всплеск продаж, связанный с тем, что люди забирали деньги с депозитов.

Эксперт отметил, что некоторое повышение покупательской активности ожидается также в период предновогодних распродаж.

В то же время, для повышения эффективности работы торговой сети в условиях финансового кризиса, компания вынуждена оптимизировать основные расходные статьи, «но в более низком процентном соотношении, чем конкуренты, и постепенно».

«Стратегически важным для нас является удержание доли рынка и повышение эффективности работы существующих магазинов. Сегодня нам приходится корректировать количество как офисных сотрудников, так и торгового персонала сети, однако мы стараемся осуществлять все это на уровне внутренних перемещений и не прибегать к массовым сокращениям сотрудников», - подчеркнул коммерческий директор компании.

При этом он добавил, что о продаже магазинов речь также не идёт, и компания продолжает активно работать над повышением эффективности своих розничных сетей.

На сегодняшний день компания «Фокстрот. Техника для дома» Группы компаний «ФОКСТРОТ» насчитывает 222 магазина «Фокстрот», 33 гипермаркета «FoxMart», 17 стоковых центров «Техношара» и 23 салона «Фокстрот. Цифровая техника». В сентябре-октябре этого года компания открыла 22 новых магазина в разных форматах.