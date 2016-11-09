Гривня опустилась на межбанке до 25,56 за доллар
18:08, 09 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0280/28,0450 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 9 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,55/25,56 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0280/28,0450 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4010 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5620 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 264,14 миллиона долларов.
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