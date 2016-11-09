Нацбанк установил официальную гривню на уровне 25,56 за доллар
Официальный курс НБУ на 10 ноября: 100 USD – 2556,2021 гривни; 100 EUR – 2817,4460 гривни; 10 RUR – 4,0008 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2556,2021 (9 ноября – 2556,3263)
100 EUR – 2817,4460 (9 ноября – 2821,6730)
10 RUR – 4,0008 (9 ноября – 4,0108)
Читайте такжеНацбанк: в октябре гривня укрепилась к доллару на 1,2%
Как сообщал УНИАН, 8 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,5650/25,5850 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,30/28,38 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4010 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5633 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 418 сделок на сумму 208,04 миллиона долларов.