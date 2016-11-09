В НБУ считают, что инфляция растет согласно прогнозу

Динамика инфляции в октябре, которая ускорилась до 2,8% к предыдущему месяцу и до 12,4% в годовом выражении, соответствует прогнозам Национального банка Украины.

Как отмечается в комментарии регулятора, переданном УНИАН, годовая базовая инфляция в октябре составила 6,5%, почти не изменившись по сравнению с сентябрем.

Как отметил НБУ, рост цен на сырые продовольственные товары ускорился до 4,5% в годовом измерении под действием факторов предложения.

Рост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 30,1% в годовом измерении преимущественно в связи с началом отопительного сезона. Цены на топливо ускорили рост до 16% в годовом измерении в результате повышения цен на нефть на мировых рынках.

Также Нацбанк отметил, что в октябре существенно ускорился рост цен производителей - до 29,2% год к году – что, прежде всего, было вызвано повышением тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

Национальный банк Украины прогнозировал замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.