Гонтарева назвала причину, из-за которой Украина рискует не получить четвертый транш от МВФ

Украина рискует в текущем году не получить четвертый транш от МВФ на 1,3 миллиарда долларов из-за торможения реформ в парламенте, что может в следующем году поставить под угрозу едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность.

Об этом сказала в интервью агентству Reuters глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Существуют риски, что нам не удастся получить еще один транш в этом году… Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы... начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние 2,5 года - когда мы стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивали макроэкономическую стабильность - все это на наших глазах начинает испаряться", - сказала она.

По словам главы НБУ, препятствием для положительного решения может стать промедление парламента с принятием сбалансированного бюджета, реформированием пенсионной системы, проведением земельной реформы.

"Если мы не получаем следующий транш и 700 миллионов долларов макрофинансовой помощи ЕС, у нас резервы практически остаются на текущем уровне 15,5 миллиарда долларов - это 3,7 месяца покрытия импорта", - сказала Гонтарева.

По ее словам, в этом случае под угрозой окажется прогноз увеличения резервов до 23,1 миллиарда долларов в следующем году и валютная либерализация.

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"Например, мы достигаем резервов 23,1 миллиарда долларов в 2017 году - и начинаем дышать свободно. Если, наоборот, резервы падают, то снимать ограничения (на валютном рынке) не представляется возможным с точки зрения сохранения макрофинансовой стабильности", - добавила глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда долларов.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с Фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.