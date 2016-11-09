Апелляционный суд оставил под стражей экс-главу правления банка "Михайловский"

Как сообщается на странице Прокуратуры города Киева в Facebook, адвокаты подозреваемого подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда столицы, который продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 137,8 млн гривен на срок до 6 декабря.

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"Заслушав доводы прокурора, который возражал против изменения меры пресечения подозреваемому, суд отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы, а решение суда первой инстанции оставил без изменений", - говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре напомнили, что бывшему председателю правления банка "Михайловский" сообщено о подозрении по факту хищения 870 млн грн банковских средств и доведение финансового положения до неплатежеспособности. Экс-чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решение об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций по депозитам физических лиц 23 мая поздно вечером.

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По информации НБУ, 20 мая, когда председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул пост, банк под прикрытием технического сбоя куратора НБУ ограничил доступ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривен – до 2,6 миллиарда гривен.

Как впоследствии выяснил Фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрений и арест экс-главы правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривен средств и доведение банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.