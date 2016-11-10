Экономическая политика Трампа может вернуть в экономику США инфляцию

В среду, 9 ноября, после победы Трампа на выборах, рыночный показатель инфляционных ожиданий, определяемый как разность между доходностью обычных казначейских облигаций США и доходностью госбумаг с защитой от инфляции (TIPS), вырос на 12 базисных пунктов. Это наибольший рост инфляционных ожиданий за период с сентября 2012 года, следует из базы данных Федерального резервного банка Сент-Луиса, пишет РБК.

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Ожидаемый уровень инфляции исходя из доходностей 10-летних Treasuries по состоянию на 23:59 по киевскому времени составил 1,86% (против 1,74% днем ранее). Это максимальное значение с июля 2015 года. Доходность 10-летних бумаг выросла к 23:59 кв до 2,06%, подскочив с минимума в 1,71%, зафиксированного в ночь американского голосования.

Доходность аналогичных по сроку облигаций с защитой от инфляции составляет 0,20%, следует из данных Bloomberg. У таких бумаг номинальная стоимость (сумма, которую вернут инвестору при погашении) и, соответственно, купонные платежи индексируются на величину инфляции, компенсируя инвестору рост цен.

В сентябре годовая инфляция в США составила 1,5% после августовского показателя в 1,1%.

Трамп обещает увеличить государственные расходы - инвестировать $1 трлн в инфраструктуру в течение десяти лет, но при этом сократить налоги. Инфраструктурный план Трампа может подстегнуть не только экономический рост, но и инфляцию. А в комбинации с сокращениями налогов бюджетный дефицит и, соответственно, госзаимствования могут вырасти.

«Рост доходностей по долгосрочным казначейским облигациям и более высокие уровни ожидаемой инфляции - логичная реакция на победу Трампа, учитывая его планы занимать и тратить, но нужно помнить, что президент не всемогущ и подконтрольный республиканцам Конгресс может ограничить планы Трампа по расходам», - пишет Томас Бирн из Wealth Strategies & Management.

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Всплеск инфляции возможен также в случае мер торгового протекционизма, обещанных Трампом. Протекционистская политика Трампа, если она будет введена, вероятно, ударит по стоимости доллара, что, в свою очередь, увеличит цены на нефть и другое сырье, отмечает Reuters. Ограничения в торговле с Китаем неизбежно приведут к удорожанию товаров в США.

«Торговая война с Китаем и Мексикой вызовет шок со стороны предложения (supply shock), вероятно, увеличив инфляцию и уменьшив совокупные реальные доходы», - предупредили аналитики HSBC Holdings.