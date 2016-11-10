Нацбанк проведет электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет

Национальный банк Украины проведет электронный биржевый аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Согласно сообщению на сайте регулятора, электронный аукцион состоится 17 ноября 2016 на универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 августа ввел в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины" номиналом 250 гривень, изготовленную из золота 900-й пробы с чистой массой драгоценного металла 62,2 грамма.

Регулятор планирует реализовать весь тираж этих монет на аукционах Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

На первом аукционе 17 августа НБУ продал 45 из 50 предложенных к продаже монет, выручив почти 6,5 миллиона гривень, на втором 31 августа - 34 монеты из 55, выручив свыше 5,3 миллиона гривень.