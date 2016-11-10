Послы стран "Большой семерки" и ЕС поддержали Нацбанк

Послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза выступили в поддержку институциональной независимости Национального банка Украины, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на встречу главы НБУ Валерии Гонтаревой с послами.

По информации НБУ, участие во встрече приняли посол Европейского Союза, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми, советник по экономическим вопросам посольства США в Украине Вильям Лайтинен, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

В частности, посол Великобритании Джудит Гоф отметила прогресс, достигнутый Нацбанком в проведении реформ: "Это является результатом личного лидерства и энергии госпожи Гонтаревой и талантливой команды, которую она построила вокруг себя. Они обеспечили экономическую стабильность и реформировали банковский сектор - и то, и другое критически необходимо для дальнейшего притока инвестиций в Украину".

По ее словам, важно, чтобы Национальный банк имел возможность продолжать свою работу без препятствий, и Объединенное Королевство продолжит поддерживать эту реформаторскую деятельность.

В свою очередь, глава НБУ поблагодарила послов стран "Большой семерки" и ЕС за плодотворное сотрудничество и отметила, что без международной поддержки у нашей страны не было бы ни единого шанса стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

Читайте такжеНацбанк 17 ноября будет продавать золотые монеты "25 лет независимости Украины"

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил предложить президенту Украины Петру Порошенко внести в Верховную Раду представление об увольнении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. С аналогичной инициативой выступили лидеры ряда небольших парламентских фракций и групп, в то время как в крупнейшей фракции назвали обвинения в адрес руководства НБУ необоснованными.

Решению профильного парламентского комитета предшествовало заявление НБУ об обращении в СБУ, Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в отношении депутата и бизнесмена Сергея Таруты. По информации регулятора, в ходе встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне с 6 по 10 октября Тарута распространял брошюру с ложной, провокационной, искаженной информацией и голословными обвинениями официального лица в коррупционной деятельности, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины.

В поддержку главы НБУ выступили крупнейшая профильная ассоциация и руководители крупнейших банков Украины.