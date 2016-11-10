Активы работающих банков Украины за месяц выросли более чем на 6 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за сентябрь текущего года снизились на 6,592 миллиарда гривень, или на 0,5%, – до 1,276 триллиона гривень по состоянию на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 21,558 миллиарда гривень, или на 1,7%.

Также сообщается, что за сентябрь количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, не изменилось и составляет 100 финучреждений.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.