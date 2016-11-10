Треть нардепов в 2015 году купили авто и землю или квартиру, записывают на родственников – исследование

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные исследования экспертов проекта "Досливно".

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"Из 423 депутатов 131 указал в своих декларациях, что он или члены его семьи приобрели в 2015 году автомобиль, квартиру или земельный участок. В декларациях 77 депутатов указано, что в течение 2015 года они сами или их семьи приобрели автомобиль, 44 депутаты указали приобретения квартир, и 39 – земельных участков (некоторые народные депутаты задекларировали сразу несколько приобретений)", – говорится в сообщении.

Среди фракций и групп, чьи представители в прошлом году чаще всего покупали ценное имущество, лидируют представители группы "Воля народа". Из 19 депутатов 11, или 58%, в 2015 году приобрели автомобиль, квартиру или земельный участок.

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко также более 50% депутатов (11 из 21 парламентария, входящих в состав фракции) в течение прошлого года купили квартиру, землю или машину.

"Анализ свидетельствует, что в основном владельцами указаны члены семей депутатов. На жен, мужей, детей оформлено 49% приобретенных в прошлом году автомобилей, 68% квартир и 64% – земельных участков", – подчеркивают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать 1 сентября 2016 года.