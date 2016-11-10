Двойная комиссия за оплату коммуналки

Два раза в месяц в кассах банков и на почте мы можем наблюдать очереди. Первый раз, когда выплачивают пенсию, и второй, когда пора оплачивать коммунальные платежи.

Государство до сих пор не может, да и не особо старается перевести украинцев через реку непонимания в цифровую эру. Не только пенсионеры, но и люди среднего возраста так не хотят иметь дело с электронными платежами, что согласны каждый месяц выстаивать в очереди, дабы оплатить стремительно дорожающие коммунальные услуги.

с 1 декабря самый большой государственный банк перестанет бесплатно принимать наличные платежи за «коммуналку» и введет комиссию 3 грн

Зная украинские реалии, ожидаемо нашлись те, кто решил нажиться на людях. При этом, к коммерческим банкам и государственной «Укрпочте» с 1 декабря присоединится «Ощадбанк».

Именно с 1 декабря самый большой государственный банк перестанет бесплатно принимать наличные платежи за «коммуналку» и введет комиссию 3 грн. Стоит отметить, что данный банк и раньше хитрил, взимая с комиссию с тех, кто платит за коммуналку не по месту жительства, а из другого города. Но теперь, видимо, решили обложить комиссией всех.

Чего же тут такого, спросит читатель. Коммерческие банки и государственная «Укрпочта» уже давно берут комиссию за проведение платежей в наличной форме в пользу компаний-поставщиков коммунальных услуг, так почему бы на этом не заработать и госбанку?

А все дело в том, что каждый раз, взимая комиссию, они заставляют вас платить дважды, ведь стоимость транзакций закладывается в расчет тарифов на коммунальные услуги.

Граждане платят за то, что уже и так заложено в стоимость тарифов на коммунальные услуги

Именно такую несправедливость установил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который с 1 января 2015 года по 31 мая 2016 года АМКУ провел исследование рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за коммунальные услуги во всех областных центрах.

Выяснилось, что есть два варианта установления комиссии за прием платежей за «коммуналку». Банк или «Укрпочта» могут заключить договор с компанией-поставщиком услуг, будь-то облэнерго или местный водоканал. В этом договоре и будет прописана цена проведения операции. Именно заключением подобных договоров и аргументировал сегодня свое решение «Ощадбанк».

Второй вариант, это прием платежей от населения без заключения договора с поставщиками услуг. Тогда комиссия взимается в стандартном для банка размере.

Но в обоих случаях, как выяснили в АМКУ, граждане платят за то, что уже и так заложено в стоимость тарифов на коммунальные услуги. Единственным исключением является услуга по поставке природного газа, где государство устанавливает верхнюю планку размера комиссии (на сегодня – 0,3%).

Как указывается в отчете по итогам расследования, за 2015 год граждане уплатили в банках и на почте комиссию за прием коммунальных платежей в наличной форме на общую сумму 23,7 млн грн, а за пять месяцев 2016 года – 18,2 млн грн. Вот в какие суммы необоснованной прибыли в итоге выливаются несколько гривен комиссии, оплаченной в кассе банка или почтового отделения.

Мы регулярно слышим о том, что тарифообразование в Украине сделают прозрачным, но по-прежнему никто не может понять, за какие именно услуги выставляется указанная в квитанции сумма к оплате.

Проведя расследование и выдав соответствующий отчет, Антимонопольный комитет назначил на 16 ноября заседание, на котором намерен заслушать представителей банков и поставщиков коммунальных услуг, чтобы решить, как можно решить проблему двойных поборов с граждан.

В тое же время мы видим, что пока АМКУ будет разбираться, нажиться на гражданах решило и само государство в лице «Ощадбанка». Причем регулятор после проведения обсуждения с участниками рынка намерен подать рекомендации Кабинету министров, которые могут заключаться в себе предложение обязать-таки поставщиков услуг платить комиссию за своих потребителей, если уж она заложена в тариф.

Но проблема здесь не в том, что финансовые учреждения вступили в сговор, или нарушили закон. Проблема в том, что государство уже который год дает им возможность залезать в карман потребителей.

Мы регулярно слышим о том, что тарифообразование в Украине сделают прозрачным, но по-прежнему никто не может понять, за какие именно услуги выставляется указанная в квитанции сумма к оплате.

Сколько, например, в тарифе на горячее водоснабжение заложено средств на подогрев воды до нужной температуры (и насколько горячая она вообще должна быть), сколько – на замену изношенных труб, который прорывает с завидной регулярностью, а сколько – на услуги банков по переводу средств.

Ведь если бы каждый украинец видел графу с надписью «комиссия за услуги по переводу средств» и цифру напротив нее, вряд ли он безмолвно стал уплачивать ее еще раз в кассе банка или почты.

Но ловить рыбку в мутной воде все еще является одним из предпочитаемых способов заработать в Украине, а мутить эту воду не только не мешает, но и помогает наше государство.

Пока же остается надеяться, что любители двойной комиссии «получат по рукам» от Антимонопольного комитета.

Автор Дмитрий Сидоренко