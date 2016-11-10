В украинских банках выросла доля иностранного капитала

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за сентябрь 2016 года выросла на 2,7 п.п. – до 56% на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года доля иностранного капитала в работающих банках Украины выросла на 12,7 п.п.

Согласно приведенным данным, количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за сентябрь выросло на 1 – до 39 финучреждений, в том числе 17 банков со 100% иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины за август 2016 года не изменилась и на 1 сентября составляла 53,3%.