Львовский горсовет впервые за много лет вовремя принял бюджет

Сегодня, 10 ноября, горсовет принял городской бюджет Львова на 2017 год. Как подчеркнул городской голова Львова Андрей Садовый, это впервые за очень много лет горсовет принял бюджет вовремя, об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Доходная и расходная части составляют 5 миллиардов 400 миллионов гривень. После того, когда государство утвердит бюджет, мы будем иметь еще дополнительные средства на субвенции, будем все это корректировать", - сообщил Садовый.

Читайте такжеЛьвов сэкономил благодаря Prozorro почти 7 миллионов гривень

По его словам, приятно, что сейчас все департаменты и управления могут нормально и системно работать.

"В этом году в декабре мы также примем бюджет развития. Будем включаться в тендерную процедуру, чтобы в следующем году сделать максимально большой объем работ, и чтобы жители имели комфортную жизнь", - отметил мэр.

Во время обсуждения в проект постановления вносились изменения. В частности, по предложению депутата Григория Козловского, 30 миллионов гривень сняли с финансирования коммунальных стомалогічних поликлиник, оставив 9 миллионов гривень. Это предложение горсовет поддержал.