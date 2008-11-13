Цена нефти упала ниже 50 долларов

Спотовые котировки российской нефти марки Urals впервые в этом году упали в ходе торгов четверга ниже отметки 50 долл./барр. - уровня, который Минфин РФ прогнозирует как средний на весь 2009 год, передает Reuters.

К 13.12 мск котировки "покупать" упали до 49,83 долл./барр. против уровня закрытия предыдущего дня - 50,77 долл./барр.

На мировых торгах нефтяные котировки снизились до 22-месячного минимума, поскольку страх перед рецессией в мировой экономике превысил эффект от намерения ОПЕК вновь снизить объемы добычи уже в конце ноября.

Декабрьские фьючерсы на индикативный сорт Brent упали 1,05% до 51,82 долл./барр.

Накануне министр финансов РФ Алексей КУДРИН сказал, что Минфин прогнозирует среднюю цену на нефть в 2009 году на уровне 50 долл./барр., что почти вдвое ниже заложенной в бюджет следующего года, однако не видит проблем с исполнением текущих обязательств казны.

В проекте федерального бюджета на 2009-2011 годы заложена средняя цена на нефть в размере 95 долл./барр. в 2009 году, 90 долл./барр. - в 2010 году и 88 долл./барр. - в 2011 году. Новый прогноз Минфина предполагает постепенный рост среднегодовой цены с 50 долл./барр. в 2009 году до 55 долл./барр. в 2010 и 60 долл./барр. в 2011 году.

По словам А.КУДРИНА, при цене в 50 долл./барр. придется наполнять нефтегазовый трансферт бюджета из Резервного фонда.

В бюджетной стратегии до 2023 года, подготовленной министерством, цена на нефть прогнозируется в диапазоне 65-70 долл./барр.