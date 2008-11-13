Порошенко: продажа ПИБ стала пощечиной Украине

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает непрозрачной процедуру продажи «Проминвестбанка» (ПИБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в ходе банковского форума, который проходит в Киеве.

«Считаю неприемлемым давать кому-либо месяц для проверки, есть ли у него деньги», - сказал П.ПОРОШЕНКО. «Должна быть продажа прозрачной, а то, что сейчас делается, с моей точки зрения, очередная пощечина имиджу Украины».

При этом П.ПОРОШЕНКО выступил за ограниченное участие государства в процессе стабилизации и продажи ПИБа. Так, по его мнению, нецелесообразно использовать бюджетные средства для участия в капитале такого банка, со стороны государства должно быть только обеспечение "Проминвестбанка" достаточным объемом рефинансирования.

Что касается продажи, то П.ПОРОШЕНКО считает, что должен быть проведен аудит ПИБа и открытый конкурс по его продаже.

По мнению главы Совета НБУ, целесообразным было бы вхождение в капитал "Проминвестбанка" международных финансовых организаций, таких как ЕБРР и МФК. «Государству там нечего делать. Государственному чиновнику нечего делать на должности руководителя такого банка», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка” (68%), станут два физлица - резидента Украины. Об этом 11 ноября на пресс-конференции заявил заместитель председателя НБУ Владимир КРОТЮК, временный администратор «Проминвестбанка».

Он сообщил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». В.КРОТЮК уточнил, что 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга, – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест». По его словам, еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

«Они уже назывались в средствах массовой информации… Поскольку у меня нет необходимых документов, я бы не хотел называть их», - сказал В.КРОТЮК.

Он также отметил, что данное предложение о покупке акций "Проминвестбанка" было единственным.

В СМИ среди наиболее вероятных покупателей «Проминвестбанка» назывались братья Андрей и Сергей КЛЮЕВЫ.