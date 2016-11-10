Поступления в сводный бюджет Украины выросли почти на 30% - до 596 миллиардов

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-октябре 2016 года составили 596,3 млрд грн, что на 132,9 млрд грн, или на 28,7%, выше показателя за аналогичный период 2015 года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на оперативные данные, в том числе в государственный бюджет поступило 479,9 млрд грн, в местные бюджеты – 116,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-сентября текущего года составил 31,692 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 32,509 млрд грн.