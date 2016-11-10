В МВФ оценили перспективу выделения Украине четвертого транша до конца года

Перспектива выделения Украине четвертого транша Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долл. до конца текущего года будет понятна после завершения работы миссии фонда, которая приехала в страну 3 ноября.

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Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Миссия работает, я не могу дать больше информации, потому что миссия работает, пока мы тут с вами говорим. Я могу сказать, что в скором времени миссия представит результаты своей работы, и тогда можно будет определиться с временными рамками», – сказал Райс, отвечая на вопрос журналистов о возможности выделения транша до конца года.

По словам Райса, миссия Фонда проанализирует среднесрочные вызовы, которые стоят перед Украиной.

«Миссия зафиксирует прогресс в имплементации программы сотрудничества и будет анализировать среднесрочные вызовы для Украины, включая необходимость структурной трансформации экономики для достижения большего роста», – подчеркнул представитель МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, Украина рискует в текущем году не получить транш из-за торможения реформ в парламенте, что может в следующем году поставить под угрозу едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.