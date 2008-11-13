НБУ должен восстановить приток депозитов

Основная задача для Национального банка Украины сегодня - восстановить приток депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня на круглом столе «Первая волна финансово-экономического кризиса в Украине: что сделано, что делать, что дальше?».

Он отметил, Нацбанку уже удалось добиться некоторой стабилизации в банковской системе, при этом необходимо принимать меры, для того чтобы восстановить утраченные темпы роста депозитов.

Еще одной важной задачей НБУ является окончательное урегулирование ситуации с "Проминвестбанком", и чем быстрее, тем лучше.

В то же время В.ЛИТВИЦКИЙ подчеркнул, что власть не должна торопить процесс оздоровления банка, угрожая его национализировать.

«Мы не должны далеко заходить в вопросе рекапитализации и частичной национализации банков», - отметил он.