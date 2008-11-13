Импортный уголь Украине не нужен

Правительство предлагает ограничить импорт в Украину всех марок угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на расширенном заседании координационного совета по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной промышленности.

При этом она подчеркнула, что Украине на сегодняшний день вполне достаточно угля собственной добычи.

«Мы полностью сейчас ограничим импорт (угля – УНИАН) теми процедурами, которыми сможем, чтобы на рынке не было конкуренции, которая разрушает остатки стабильности», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что «Укрзализныце» будет дано поручение заниматься перевозкой угля с тем, чтобы предотвратить накопление его на складах.