Замглавы НБУ Рожкова пожаловалась, что ее прослушивают

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова намерена обратиться в правоохранительные органы по факту прослушивания ее телефона, поскольку переговоры руководства НБУ с акционерами и менеджментом банков являются обычной практикой банковского надзора, а их прослушивание и разглашение могут негативно повлиять на состояние того или иного банка и банковской системы в целом.

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Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, курирующей банковский надзор, в ответ на публикации в СМИ ряда ее телефонных разговоров с менеджментом и акционерами «Платинум Банка».

«Переговоры заместителя главы НБУ, который отвечает за пруденциальный надзор, с акционерами и менеджментом банков – это обычный рабочий процесс, особенно в период диагностики и оздоровления банковской системы, – отметила Рожкова. – Вместе с тем, я хочу обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить, кто и на каких основаниях прослушивает мои телефонные разговоры и потом разглашает их. Подобные провокации могут негативно повлиять на состояние того или иного банка, а в конечном итоге и банковской системы в целом».

Замглавы НБУ напомнила, что Национальный банк проводит реформу банковского сектора и с начала 2014 года 82 банка ушли с рынка, а часть банков являются проблемными. «С ними у меня вообще происходит ежедневный диалог и мониторинг их деятельности. Так, с 2014 года регулятору вместе с акционерами финучреждений удалось вывести из «проблемности» 10 банков. С акционерами и менеджментом этих банков лично я провела десятки встреч, сотни телефонных разговоров, связи по Skype и переписок в электронной почте. Эти переговоры не были напрасными – сейчас эти банки продолжают работать на рынке в нормальном режиме», – добавила Рожкова.

Также она отметила, что готова рассказать следователям Национального антикоррупционного бюро Украины или других правоохранительных органов о каждом разговоре, который у нее происходил с акционерами и менеджментом банков.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, результаты работы правоохранителей по его заявлениям оставляют желать лучшего. Как заявил директор юридического департамента Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков в интервью УНИАН в октябре, всего фонд инициировал 3214 заявлений в правоохранительные органы на общую сумму 256 млрд грн, по результатам этого 1100 заявлений зарегистрировано, 9 готовятся к судебному разбирательству и всего состоялось два суда, один из которых оправдал обвиняемого.