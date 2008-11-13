Главные новости на 13 ноября (вечер)

Украина, экономика которой переживает негативное влияние мирового финансового кризиса, обратилась за помощью к еще одной международной финорганизации. Сегодня в ходе встречи с директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартином РАЙЗЕРОМ премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что наша страна рассчитывает на поддержку ВБ. По ее словам, начиная с 1992 года, ВБ предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

М.РАЙЗЕР сообщил о готовности со стороны ВБ активизировать сотрудничество с Украиной, в частности для нормализации ситуации в банковской сфере.

«Наша стратегия с Украиной предусматривает приблизительно 1 млрд. долл. США в год и мы попросили еще дополнительные ресурсы, чтобы покрыть проблемы банковского сектора», - заявил М.РАЙЗЕР.

Стоит отметить, что в первых числах ноября Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

Одним из важных событий является Бакинский Энергетический саммит, он начнет работу завтра, 14 ноября. Для участия в нем в Азербайджан сегодня прибыл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Планируется, что по итогам работы мероприятия будет подписана Декларация. Ключевым вопросом саммита станет тема Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. Будут рассмотрены основные выводы и предложения по результатам ТЭО этого проекта, а также принято решение о дальнейших шагах по его реализации.

Еще одной важной новостью в сфере ТЭК стало то, что Минюст зарегистрировал постановление НКРЭ о повышении тарифов на газ для населения с 1 декабря.

Приказ зарегистрирован Минюстом 10 ноября т.г. (регистр. 1088/15779).

25 октября Национальная комиссия Украины по регулированию электроэнергетики на своем заседании приняла решение о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря.

Последний раз НКРЭ пересматривала в сторону повышения розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, они вступили в силу с 1 сентября 2008 года.

В энергетической сфере еще одна новость. Правительство предлагает ограничить импорт в Украину всех марок угля, а также планирует создать госрезерв энергетического угля, который будет финансировать за счет средств Стабилизационного фонда. Об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на расширенном заседании координационного совета по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной промышленности. Премьер поручила руководителям угольных предприятий в течение недели погасить задолженность по заработной плате сотрудникам отрасли, которая на сегодняшний день составляет 153 млн. грн.

Новость международной жизни – завтра в Кишиневе состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В его рамках состоится встреча премьер-министром РФ и Украины Владимир ПУТИНА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Не осталась сегодня обделенной и банковская сфера. глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в ходе банковского форума назвал непрозрачной процедуру продажи «Проминвестбанка» (ПИБ).

При этом П.ПОРОШЕНКО выступил за ограниченное участие государства в процессе стабилизации и продажи ПИБа. П.ПОРОШЕНКО считает, что должен быть проведен аудит банка и открытый конкурс по его продаже.

12 ноября заместитель председателя правления “Альфа-банк” (Украина) Роман ШПЕК заявил, что группа “Альфа-банк” сохраняет свои планы по расширению своего присутствия в Украине, в том числе и за счет “Проминвестбанка”.

Кроме того, Р.ШПЕК не исключил возможность приобретения группой “Альфа-банк” и других банков в Украине.

И еще одна новость для киевлян. 7 ноября в открытом заявлении профсоюзы работников коммунального транспорта Киева не исключили возможность остановки всего подвижного состава в пятницу, 14 ноября, в знак протеста против вмешательства Кабинета министров в решения городских властей с целью отменить повышение тарифов.