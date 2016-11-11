В Китае курс юаня обновил шестилетний минимум

Народный банк Китая (центробанк) понизил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте до минимального с сентября 2010 года значения, ослабив юань на 230 базисных пунктов - до 6,8115 за доллар.

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Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару, сообщает ТАСС.

В августе 2015 года Китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.