В Китае курс юаня обновил шестилетний минимум
Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару.
Народный банк Китая (центробанк) понизил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте до минимального с сентября 2010 года значения, ослабив юань на 230 базисных пунктов - до 6,8115 за доллар.
Читайте такжеКитайский юань включен в корзину резервных валют МВФ
Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару, сообщает ТАСС.
В августе 2015 года Китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.