В Украине снизилась денежная база

Объем денежной базы в Украине в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,2% – до 354,644 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы вырос на 18,645 млрд грн, или на 5,5%.

Объем наличности вне банков вырос на 0,2% в октябре и на 3,8% с начала года – до 293,320 млрд грн.

Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 0,04% в октябре и на 6,1% с начала года - до 1,054 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.