В "Ощадбанке" на счетах Януковича и Азарова лежит более миллиарда долларов

Председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный заявил, что на счетах бывших президента Украины Виктора Януковича и премьера Николая Азарова в государственном банке до сих пор лежит более миллиарда долларов.

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Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

По словам Пышного, на счетах Азарова и Януковича хранятся "очень значительные суммы".

"Более одного миллиарда 150 миллионов долларов. Я не могу некоторые вещи комментировать в силу банковской тайны. И прошу это учесть. Это жесткое требование закона, а закон — прежде всего. Некоторые вещи, возможно, и хотел бы рассказать, но не могу. Общая сумма уже известна. Это и чистый "кэш" на счетах, и активы в ценных бумагах", — отметил председатель правления банка.

Как сообщал УНИАН, Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года. Бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако эти средства не возвращены до сих пор.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что затягивание Верховной Радой процесса принятия законопроекта о спецконфискации, необходимого для возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут.

В середине сентября Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывает на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие.