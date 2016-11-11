В украинских банках стало больше гривневых депозитов, но меньше долларовых

Объем депозитов в украинских банках в октябре по сравнению с сентябрем, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 2,2% – до 409,403 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – снизился на 0,9%, до 13,766 млрд долл.

Читайте такжеС начала года рост депозитов в банках составил 12 миллиардов гривень − Гонтарева

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в октябре гривневые депозиты юридических лиц выросли на 4,4%, физических лиц – снизились на 0,1%.

Валютные депозиты юридических лиц в октябре снизились на 2,8%, физических лиц – выросли на 0,2%.

С начала года общий объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 4,6%, валютных в долларовом эквиваленте – на 3,5%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 5,3% в октябре и на 11,2% с начала года – до 478,688 млрд грн, по валютным в долларовом эквиваленте – сократились на 3,3% в октябре и на 13,3% с начала года - до 19,780 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2015 году в национальной валюте вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.