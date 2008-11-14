Доллар не упадет до 5 грн.

На сегодняшний день объективных предпосылок для реального снижения курса доллара к концу этого года до уровня 5 грн. не существует, поскольку в таком случае золотовалютные ресурсы страны должны были быть примерно в полтора раза больше существующих и составлять около 50 млрд. долларов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Более того, отметил он, международные резервы Национального банка Украины на протяжении последних месяцев неуклонно сокращаются и к окончанию октября составили всего 31 млрд. 923,18 млн. долларов, что на 5,6 млрд. долларов (на 15%) меньше, чем месяцем ранее.

По мнению О.МОРКВЫ, «выделение кредитных ресурсов МВФ и сокращение доли некритического импорта в нашу страну на 15-30% в связи со спадом экономического развития в мировой и украинской экономике, позволит, скорее всего, стабилизировать курс национальной валюты в отношении доллара до конца года на уровне 6 грн., с возможными отклонениями в 30-50 копеек».