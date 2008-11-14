Экономическая ситуация в Украине будет ухудшаться

Ситуация в украинской экономике в дальнейшем, вероятно, будет ухудшаться, учитывая масштабы мирового кризиса и степень зависимости украинской экономики от внешних рынков.

Так прокомментировала данные Госкомстата о спаде производства в октябре т.г. аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, рост мировой экономики замедляется и, соответственно, спрос на продукцию, которую Украина экспортирует, падает. При этом внутреннее потребление не в состоянии поддержать отечественную промышленность на должном уровне, считает она.

В частности, отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, если в сентябре текущего года машиностроительная отрасль Украины выглядела относительно стабильной и рост составлял 14,6%, то в октябре спад наблюдается во всех отраслях без исключения, и в машиностроении тоже. Основной вклад в падение промышленного производства внесла металлургическая промышленность, спад которой составил 36%, подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2008 года, по сравнению с октябрем 2007 года, составил 19,8%, в январе-октябре т.г. против аналогичного периода 2007 года зафиксирован рост на уровне 2,2%. При этом в октябре 2008 года против сентября 2008 года зафиксирован спад на уровне 7,6%.