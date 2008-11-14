Кризис в экономике Украины начался с октября

Глубокий спад в промышленном производстве в октябре является тревожным признаком того, что в экономике Украины наступил кризис.Об этом говорится в обзоре финансовых рынков «Инг Банка».

Аналитики банка отмечают, что данные по объемам промышленного производства в октябре сильно удивили рынок (спад на 20%, по сравнению с октябрем 2007г.)

В банке подчеркивают, что уменьшение глобального спроса на сталь негативно сказалось на результатах украинского промышленного производства. Мы понижаем наш прогноз роста промышленного производства на 2008 г. до 0.0% за год, а прогноз роста ВВП до 4.9%.

По данным Госкомстата, объемы промышленного производства в октябре упали на 19.8%, по сравнению с октябрем 2007г., что значительно ниже чем прогнозы банка (-7.1%), а также прогнозы рынка (-7.3%).

Рост промышленного производства с начала года снизился до 2.2% (за год) в сравнении с 5.1% (за год) за 9 месяцев 2008 г. Такого стремительного падения за месяц не наблюдалось с середины 1990-х, когда Украина переживала сильный экономический спад вследствие развала Советского Союза. Это стало первым признаком критического сокращения производства в реальном секторе, что заключает в себе высокие риски рецессии всей экономики уже в конце этого года.

Динамика мировых цен на сталь в сочетании с практически полным отсутствием спроса на сталелитейную продукцию на внутреннем и внешнем рынках усилили негативную тенденцию сталелитейного производства, которое в октябре резко сократилось на 35.6% (за год) по сравнению с падением на 17.0% (за год) в сентябре. Резкий рост объемов промышленного производства в октябре прошлого года (13.7%) выступил также фактором высокой базы сравнения и негативно повлиял на результаты прошлого месяца.

Поскольку сталелитейный сектор остается наиболее важным для украинского промышленного производства, работа других связанных с ним секторов находится в плотной зависимости от его потребностей. В частности, добыча неэнергетических ресурсов сократилась на 18.9% (за год) в октябре, производство кокса упало на 43.9% (за год), электроэнергии – на 14.4% (за год). При этом высокие показатели роста в октябре прошлого года также значительно повлияли на резкое падения объемов производства кокса в октябре 2008 г.

«Мы также ожидаем начало рецессии ВВП в этом году, так как результаты четырех из семи основных секторов экономики зависят от динамики роста сталелитейного сектора. Поддержка правительства все еще недостаточная, и последним предпринятым шагом стало подписание меморандума между правительством и сталелитейными производителями, предусматривающего возможное сокращение затрат производителей стали, которые в свою очередь обещают не сокращать персонал и не уменьшать зарплаты. Мы полагаем, что у этого меморандума будет незначительный реальный эффект, пока правительство не примет никаких фактических мер, которые подкрепят его намерения, изложенные в меморандуме», - подчеркивается в обзоре банка.

Ухудшение негативных результатов работы другого крупного промышленного сектора – машиностроения (-11.2% за год) – является следствием неспособности банков предоставлять в полном объеме автомобильные и другие розничные кредиты. В связи с этим уменьшился спрос на машиностроительную продукцию на внутреннем рынке. В других секторах, ориентированных на потребителей, а именно в пищевой и текстильной промышленности также наблюдался спад в октябре на 8.9% и 6.3% (за год), соответственно, а динамика производства строительных материалов в октябре стала отрицательной (-6.8% за год) в результате низкого спроса на строительную продукцию со стороны строительного сектора, находящегося в данный момент на этапе застоя.

«Хотя мы и предполагаем менее значительное снижение объемов промышленного производства на протяжении двух последних месяцев этого года, результаты октября заставили нас понизить свой прогноз промышленного роста до (0.0%) на весь год с нашего предыдущего прогноза 2.1%. Согласно нашим оценкам также будет наблюдаться незначительная рецессия ВВП в 4 кв. 2008 г. и мы понижаем наш прогноз роста ВВП до 4.9% с нашего предыдущего прогноза 5.8%», - отмеачается в обзоре банка.

В банке подчеркивают, что стабилизация политической ситуации и активные слаженные действия правительства и парламента по принятию других антикризисных мер являются первоочередными шагами на пути преодоления кризиса.